«Тут даже я признаю, сегодня вы на удивление молодцы!» Радимов — о победе «Спартака» 6:1

Бывший футболист «Зенита», главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (6:1).
«Ну ладно, ладно, красно-белые! Тут даже я признаю, сегодня вы на удивление молодцы! Нечего вам предъявить! Банкуйте сегодня», — написал Радимов в своём «твиттере».
Напомним, в матче 21-го тура РПЛ «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым из Москвы. Ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.
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