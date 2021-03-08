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«Атлетик» Б переиграл «Гранаду» благодаря голу в компенсированное время

«Атлетик» Б переиграл «Гранаду» благодаря голу в компенсированное время
Футбол / Испания 0
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В матче 26-го тура испанской Примеры «Атлетик» Бильбао принимал «Гранаду». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания) и завершилась со счётом 2:1.

Уже на 3-й минуте встречи быстрый гол забил нападающий «Атлетика» Асьер Вильялибре. После этого хозяева начали играть с акцентом на надёжные действия в обороне, поэтому голевых моментов возникало не много. На 71-й минуте «Атлетик» получил право исполнить пенальти, но Рауль Гарсия не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

На 78-й минуте «Гранада» сравняла счёт усилиями Хорхе Молины. Однако «Атлетик» всё равно оказался настойчивее, и уже в компенсированное арбитром время Алехандро Беренгер забил победный гол.

Так, «Атлетик» в 25 матчах набрал 33 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Гранада (33) — на 10-м месте. Клуб из Бильбао занимает более высокое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

Испания - Примера. 26-й тур
07 марта 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Гранада
Гранада
1:0 Вильялибре – 3'   1:1 Молина – 78'   2:1 Беренгер – 90+1'
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