Жоан Лапорта избран новым президентом «Барселоны»

58-летний испанский юрист и бывший президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта вновь избран на аналогичный пост. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых в «Твиттере».



Напомним, что в качестве кандидатов в президенты клуба были также утверждены Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом Руссо назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».

По итогам подсчёта всех голосов – Лапорта набрал 54,28% (30 184), Виктор Фонт – 29,99% (16 679), а Тони Фрейша – 8,58% (4 769).

Изначально проведение выборов было запланировано на 24 января. Власти Каталонии сообщили клубу, что эпидемиологическая ситуация не позволяет разрешить избирателям свободно передвигаться между муниципалитетами.



Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.