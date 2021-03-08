Жоан Лапорта избран новым президентом «Барселоны»

58-летний испанский юрист и бывший президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта вновь избран на аналогичный пост. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых в «Твиттере».
Напомним, что в качестве кандидатов в президенты клуба были также утверждены Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом Руссо назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».
По итогам подсчёта всех голосов – Лапорта набрал 54,28% (30 184), Виктор Фонт – 29,99% (16 679), а Тони Фрейша – 8,58% (4 769).
Изначально проведение выборов было запланировано на 24 января. Власти Каталонии сообщили клубу, что эпидемиологическая ситуация не позволяет разрешить избирателям свободно передвигаться между муниципалитетами.
Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.
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