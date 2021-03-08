Гвардиола поздравил Лапорту с победой на выборах президента «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил поздравления Жоану Лапорте, вновь избранному на пост президента «Барселоны».



«Поздравляю, Жоан! Поздравляю, Президент! Да здравствует «Барса»!» — гласит пост Гвардиолы в «Твиттере».



Напомним, что в качестве кандидатов в президенты клуба были также утверждены Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом Руссо назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».



По итогам подсчёта всех голосов – Лапорта набрал 54,28% (30 184), Виктор Фонт – 29,99% (16 679), а Тони Фрейша – 8,58% (4 769).

Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.