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Лапорта: Месси любит «Барселону». Мы – большая семья с лучшим игроком

Лапорта: Месси любит «Барселону». Мы – большая семья с лучшим игроком
Футбол / Испания 0

58-летний испанский юрист Жоан Лапорта, вновь избранный на должность президента каталонской «Барселоны», выразил мнение о походе Лионеля Месси на процедуру голосования.

«Видеть, как Лионель Месси идёт сегодня на голосование, и видеть то, как он принимает участие в этом, — это очень красноречивый поступок. Месси любит «Барсу». Мы — большая семья с лучшим игроком», — приводит слова Лапорты Goal в «Твиттере».

По итогам подсчёта всех голосов – Лапорта набрал 54,28% (30 184), Виктор Фонт – 29,99% (16 679), а Тони Фрейша – 8,58% (4 769).

Изначально проведение выборов было запланировано на 24 января. Власти Каталонии сообщили клубу, что эпидемиологическая ситуация не позволяет разрешить избирателям свободно передвигаться между муниципалитетами.

Месси и Бускетс проголосовали на выборах президента «Барселоны»
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