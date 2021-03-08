Лапорта: Месси любит «Барселону». Мы – большая семья с лучшим игроком
58-летний испанский юрист Жоан Лапорта, вновь избранный на должность президента каталонской «Барселоны», выразил мнение о походе Лионеля Месси на процедуру голосования.
«Видеть, как Лионель Месси идёт сегодня на голосование, и видеть то, как он принимает участие в этом, — это очень красноречивый поступок. Месси любит «Барсу». Мы — большая семья с лучшим игроком», — приводит слова Лапорты Goal в «Твиттере».
По итогам подсчёта всех голосов – Лапорта набрал 54,28% (30 184), Виктор Фонт – 29,99% (16 679), а Тони Фрейша – 8,58% (4 769).
Изначально проведение выборов было запланировано на 24 января. Власти Каталонии сообщили клубу, что эпидемиологическая ситуация не позволяет разрешить избирателям свободно передвигаться между муниципалитетами.
Месси и Бускетс проголосовали на выборах президента «Барселоны»
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