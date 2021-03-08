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Дубли Бэйла и Кейна – в обзоре встречи «Тоттенхэма» с «Кристал Пэлас»

Дубли Бэйла и Кейна – в обзоре встречи «Тоттенхэма» с «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0
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Вчера, 7 марта, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоялся заключительный матч воскресной программы 27-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась разгромной победой «шпор» со счётом 4:1.

В составе «Тоттенхэма» по дублю оформили Гарет Бэйл и Гарри Кейн, а единственный забитый мяч «Кристал Пэлас» на счету у бельгийского форварда Кристиана Бентеке.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас».

Подопечные Жозе Моуринью набрали в 27 матчах 45 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (34) — на 13-м месте (после 28 встреч).

В следующем туре «Тоттенхэм» на выезде сыграет с лондонским «Арсеналом», а «Кристал Пэлас» примет «Вест Бромвич Альбион».

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