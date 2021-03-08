Дубли Бэйла и Кейна – в обзоре встречи «Тоттенхэма» с «Кристал Пэлас»

Вчера, 7 марта, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоялся заключительный матч воскресной программы 27-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась разгромной победой «шпор» со счётом 4:1.



В составе «Тоттенхэма» по дублю оформили Гарет Бэйл и Гарри Кейн, а единственный забитый мяч «Кристал Пэлас» на счету у бельгийского форварда Кристиана Бентеке.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас».

Подопечные Жозе Моуринью набрали в 27 матчах 45 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (34) — на 13-м месте (после 28 встреч).



В следующем туре «Тоттенхэм» на выезде сыграет с лондонским «Арсеналом», а «Кристал Пэлас» примет «Вест Бромвич Альбион».