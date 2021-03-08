Ибрагимович: если Мальдини захочет, чтобы я остался в «Милане», то я готов

39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем в команде.
«Я Златан, чувствую ответственность и чувствую себя лидером. «Милан» — единственная команда, от которой я был в восторге. Я хочу дать что-то этой команде, хочу быть проводником.
Когда я что-то говорю, другие отвечают мне: «Хорошо, мы сделаем это». Сегодня я хотел быть в Вероне, я чувствовал это внутри. Когда я провожу день без них, это всё равно, что оставаться без моих сыновей.
Останусь ли я в «Милане» на следующий сезон? Я не знаю, давайте посмотрим. Если Паоло Мальдини захочет, то я готов», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.
Напомним, что контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекает 30 июня этого года. В этом сезоне он принял участие в 21 встрече за красно-чёрных во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 2 результативными передачами.
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