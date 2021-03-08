Лапорта ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси в «Барселоне»

58-летний испанский юрист Жоан Лапорта, вновь избранный на должность президента каталонской «Барселоны», поделился мнением о будущем аргентинца Лионеля Месси в стане сине-гранатовых.

«Я позвоню Лионелю Месси. Смогу ли я убедить Лео остаться? Это будет зависеть от него, я сделаю всё, что в моих силах и в рамках экономических возможностей клуба, чтобы он остался в «Барсе», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» истекает 30 июня текущего года. В текущем сезоне на счету 33-летнего форварда 24 гола и 11 результативных передач в 34 встречах за «Барсу» во всех турнирах.

Ранее Лапорта отреагировал на поход Лионеля Месси на процедуру голосования по выбору президента «Барселоны».