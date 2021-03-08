Симеоне: в матче с «Реалом» мы контролировали большую часть игры

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал исход встречи 26-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:1).

«Мы контролировали игру большую часть матча, здорово действовали в обороне и имели хорошие моменты, но не реализовали их, за что поплатились. В футболе необходимо выкладываться полностью и рисковать. Если вы этого не делаете, то оппоненты будут сравнивать счет. 1:0 — это минимальное преимущество, которое исчезает, когда соперник забивает гол.

Лидерство в чемпионате? Не хочу делать никакие выводы, я вижу достаточно позитива в игре своей команды, но до конца сезона еще много матчей», – цитирует Симеоне Marca.

«Атлетико» продолжает лидировать в турнирной таблице. Второй идет «Барселона». «Реал» — третий.