«Арсенал» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 8 марта, состоится матч «Арсенал» — «Локомотив». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Локомотив» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».
«Арсенал», набрав 14 очков, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (31) — на седьмой строчке.
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