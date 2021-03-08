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«Арсенал» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Арсенал» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 8 марта, состоится матч «Арсенал» — «Локомотив». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Локомотив» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».

«Арсенал», набрав 14 очков, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (31) — на седьмой строчке.

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