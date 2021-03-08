Пуйоль поздравил Лапорту с победой на выборах президента «Барселоны»
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поздравил Жоана Лапорту с победой на выборах президента каталонского клуба.
«Поздравляю Жоана Лапорту. Удачи и успехов. Прекрасная картина, когда мы видим всех трёх кандидатов вместе. Да здравствует «Барселона!» — написал Пуйоль на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в качестве кандидатов в президенты «Барселоны» были также утверждены Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом первый назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».
Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.
Жоан Лапорта обратился к болельщикам «Барселоны» после избрания на пост президента клуба
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