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Фанаты «Ливерпуля» начали сбор средств на трансфер Килиана Мбаппе

Фанаты «Ливерпуля» начали сбор средств на трансфер Килиана Мбаппе
Футбол / Англия 0
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Болельщики «Ливерпуля» хотят видеть в команде нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Двое фанатов английского клуба запустили сбор средств на трансфер французского футболиста в сервисе GoFundMe. Сумма сбора — £ 250 млн (€ 290,5 млн).

«Так как у «Ливерпуля» недостаточно денег для такого трансфера, мы подумали, что можем взять это на себя и собрать средства со всех болельщиков по всему миру. Давайте шокируем футбольный мир. В мире примерно 100 млн фанатов «Ливерпуля». Если все поучаствуют, то с одного болельщика потребуется всего £ 2,5, и тогда мы сможем собрать достаточно денег, чтобы можно было вести переговоры с Килианом. Давайте объединимся, чтобы осуществить первый в истории и самый крупный трансфер на деньги болельщиков. Давайте творить историю», — говорится в сообщении фанатов.

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