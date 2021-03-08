Коке: «Реал» воспользовался своим единственным шансом в матче с «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал результат матча 26-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:1).
«Мы были лучше, но в любой момент «Реал» может вам забить. Мы играли с отличным соперником, у которого достаточно футболистов, которые могут забивать голы. В этот раз «Реал» воспользовался своим единственным шансом и сравнял счёт», — приводит слова Коке Marca.
Первый гол в матче был забит на 15-й минуте. Его автором стал нападающий «Атлетико» Луис Суарес, реализовавший выход один на один с Тибо Куртуа. Ассистировал уругвайцу Маркос Льоренте. «Реал» сравнял счёт на 88-й минуте. Гол забил Карим Бензема, которого вывел на пустые ворота бразильский полузащитник Каземиро. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
«Атлетико» в 25 матчах набрал 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (54) — на третьем месте.
- 8 марта 2021
-
11:34
-
11:21
-
11:04
-
11:00
-
10:52
-
10:26
-
10:05
-
09:50
-
09:44
-
09:31
-
09:30
-
09:19
-
08:55
-
07:57
-
05:18
-
04:05
-
03:16
-
02:59
-
02:45
-
02:35
-
01:57
-
00:58
-
00:55
-
00:51
-
00:48
-
00:43
-
00:37
-
00:33
-
00:21
-
00:13
-
00:13
-
00:08
-
00:02
- 7 марта 2021
-
23:55
-
23:42