Коке: «Реал» воспользовался своим единственным шансом в матче с «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал результат матча 26-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:1).



«Мы были лучше, но в любой момент «Реал» может вам забить. Мы играли с отличным соперником, у которого достаточно футболистов, которые могут забивать голы. В этот раз «Реал» воспользовался своим единственным шансом и сравнял счёт», — приводит слова Коке Marca.



Первый гол в матче был забит на 15-й минуте. Его автором стал нападающий «Атлетико» Луис Суарес, реализовавший выход один на один с Тибо Куртуа. Ассистировал уругвайцу Маркос Льоренте. «Реал» сравнял счёт на 88-й минуте. Гол забил Карим Бензема, которого вывел на пустые ворота бразильский полузащитник Каземиро. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

«Атлетико» в 25 матчах набрал 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (54) — на третьем месте.