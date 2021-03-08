Илья Геркус: «Краснодар» — сладкая булочка. Поставщик очков

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал разгромное поражение «Краснодара» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:6).



«Краснодар» сладкая булочка сейчас. Поставщик очков», — написал Геркус в своём «твиттере».



«Ну ничего, получит скоро уже Мусаев лицензию Pro и всё починит», — добавил он позднее.



«Краснодар», набрав 31 очко в 21 туре, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям опережая «Рубин» и уступая «Локомотиву», которые провели на один матч меньше. От зоны еврокубков подопечных Мурада Мусаева отделяют 6 очков. «Спартак» (38) располагается на третьей строчке.

Видеообзор матча «Спартак» — «Краснодар»: