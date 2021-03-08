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Илья Геркус: «Краснодар» — сладкая булочка. Поставщик очков

Илья Геркус: «Краснодар» — сладкая булочка. Поставщик очков
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал разгромное поражение «Краснодара» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:6).

«Краснодар» сладкая булочка сейчас. Поставщик очков», — написал Геркус в своём «твиттере».

«Ну ничего, получит скоро уже Мусаев лицензию Pro и всё починит», — добавил он позднее.

«Краснодар», набрав 31 очко в 21 туре, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям опережая «Рубин» и уступая «Локомотиву», которые провели на один матч меньше. От зоны еврокубков подопечных Мурада Мусаева отделяют 6 очков. «Спартак» (38) располагается на третьей строчке.

Видеообзор матча «Спартак» — «Краснодар»:

«Спартак» забил шесть, вернув старую схему! У Промеса первый гол после возвращения
Если в нашем чемпионате нет футбола высокого уровня, то пусть будет хотя бы настолько живой, как в матче «Спартак» – «Краснодар».
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