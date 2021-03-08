Илья Геркус: «Краснодар» — сладкая булочка. Поставщик очков
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал разгромное поражение «Краснодара» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:6).
«Краснодар» сладкая булочка сейчас. Поставщик очков», — написал Геркус в своём «твиттере».
«Ну ничего, получит скоро уже Мусаев лицензию Pro и всё починит», — добавил он позднее.
«Краснодар», набрав 31 очко в 21 туре, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям опережая «Рубин» и уступая «Локомотиву», которые провели на один матч меньше. От зоны еврокубков подопечных Мурада Мусаева отделяют 6 очков. «Спартак» (38) располагается на третьей строчке.
Видеообзор матча «Спартак» — «Краснодар»:
«Спартак» забил шесть, вернув старую схему! У Промеса первый гол после возвращения
Если в нашем чемпионате нет футбола высокого уровня, то пусть будет хотя бы настолько живой, как в матче «Спартак» – «Краснодар».
Рекомендуем вам
- 8 марта 2021
-
11:34
-
11:21
-
11:04
-
11:00
-
10:52
-
10:26
-
10:05
-
09:50
-
09:44
-
09:31
-
09:30
-
09:19
-
08:55
-
07:57
-
05:18
-
04:05
-
03:16
-
02:59
-
02:45
-
02:35
-
01:57
-
00:58
-
00:55
-
00:51
-
00:48
-
00:43
-
00:37
-
00:33
-
00:21
-
00:13
-
00:13
-
00:08
-
00:02
- 7 марта 2021
-
23:55
-
23:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам