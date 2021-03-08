Матч «Арсенал» — «Локомотив» пройдёт без использования офсайдных линий VAR

Матч 21-го тура российской Премьер-Лиги «Арсенал» Т – «Локомотив» пройдёт без использования офсайдных линий VAR, сообщает пресс-служба РФС.



«Матч пройдёт без использования VAR офсайдных линий по причине неготовности стадиона. Ожидается, что основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме», — говорится в сообщении, опубликованном на странице РФС в «Твиттере».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).



Матч «Арсенал» — «Локомотив» состоится сегодня, 8 марта, на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче «Урал» – «Уфа» не будет офсайдных линий VAR из-за неготовности стадиона