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Матч «Арсенал» — «Локомотив» пройдёт без использования офсайдных линий VAR

Матч «Арсенал» — «Локомотив» пройдёт без использования офсайдных линий VAR
Футбол / РПЛ 0
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Матч 21-го тура российской Премьер-Лиги «Арсенал» Т – «Локомотив» пройдёт без использования офсайдных линий VAR, сообщает пресс-служба РФС.

«Матч пройдёт без использования VAR офсайдных линий по причине неготовности стадиона. Ожидается, что основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме», — говорится в сообщении, опубликованном на странице РФС в «Твиттере».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).

Матч «Арсенал» — «Локомотив» состоится сегодня, 8 марта, на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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