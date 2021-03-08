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Хавбек «Кротоне» подвергся расистским оскорблениям после победы в матче с «Торино»

Хавбек «Кротоне» подвергся расистским оскорблениям после победы в матче с «Торино»
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Кротоне» Адам Уна подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после матча 26-го тура итальянской Серии А с «Торино» (4:2), сообщает Football Italia.

Напомним, Уна стал автором второго гола «Кротоне» в этой встрече. После матча футболист получил несколько сообщений предположительно от болельщиков «Торино» и поделился скриншотами на своей странице в «Инстаграме».

В одном из сообщений его назвали «обезьяной» и посоветовали «вернуться в Африку». В другом сообщении говорилось: «Надеюсь, ты скоро умрёшь, алжирец». Полузащитник сопроводил скриншот надписью: «Это нормально?»

«Торино» в 24 матчах набрал 20 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. «Кротоне» (15) — на последнем, 20-м месте.

Полузащитник «Арсенала» Виллиан подвергся расистским оскорблениям в «Инстаграме». Фото
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