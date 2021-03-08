Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил вызов в сборную Египта на отборочные матчи Кубка африканских наций, сообщается на официальном сайте Египетской футбольной ассоциации (EFA).



Помимо Салаха, в расположение национальной команды также вызваны полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни, хавбек «Астон Виллы» Махмуд Трезеге, форвард «Олимпиакоса» Ахмед Хасан Кока, защитник «Аль-Итихада» Ахмед Хегази и новый игрок «Галатасарая» Мостафа Мохамед.



Сборная Египта проведёт матч с национальной командой Кении 25 марта, а 29 марта встретится со сборной Коморских островов.



Ранее некоторые тренеры клубов АПЛ заявили, что могут не пустить своих футболистов в сборные из-за обязательного прохождения 10-дневного карантина после возвращения в Англию.

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