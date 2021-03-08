Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ницца» — «Монако». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мохамед Салах получил вызов в сборную Египта

Мохамед Салах получил вызов в сборную Египта
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил вызов в сборную Египта на отборочные матчи Кубка африканских наций, сообщается на официальном сайте Египетской футбольной ассоциации (EFA).

Помимо Салаха, в расположение национальной команды также вызваны полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни, хавбек «Астон Виллы» Махмуд Трезеге, форвард «Олимпиакоса» Ахмед Хасан Кока, защитник «Аль-Итихада» Ахмед Хегази и новый игрок «Галатасарая» Мостафа Мохамед.

Сборная Египта проведёт матч с национальной командой Кении 25 марта, а 29 марта встретится со сборной Коморских островов.

Ранее некоторые тренеры клубов АПЛ заявили, что могут не пустить своих футболистов в сборные из-за обязательного прохождения 10-дневного карантина после возвращения в Англию.

«Это бессмысленно». Гвардиола выступил против отъезда игроков в сборные из-за коронавируса
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021