«Арсенал» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Арсенал» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 8 марта, на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Рассказов, Бауэр, Ткачёв, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Костадинов, Луценко.
Запасные: Левашов, Шамов, Сокол, Горбатенко, Пантелеев, Коновалов, Хлусевич, Кангва, Громыко, Ковалёв, Панченко, Джорджевич.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Мурило, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Чёрный, Сильянов, Баринов, Магкеев, Титков, Смолов, Агеев, Эдер.
На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча «Арсенал» — «Локомотив».
- 8 марта 2021
-
14:31
-
14:30
-
14:20
-
14:16
-
14:10
-
14:10
-
13:53
-
13:35
-
13:30
-
13:23
-
13:12
-
13:05
-
12:57
-
12:48
-
12:36
-
12:18
-
12:07
-
12:02
-
11:46
-
11:34
-
11:21
-
11:04
-
11:00
-
10:52
-
10:26
-
10:05
-
09:50
-
09:44
-
09:31
-
09:30
-
09:19
-
08:55
-
07:57
-
05:18
-
04:05