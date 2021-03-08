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«Арсенал» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Арсенал» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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«Арсенал» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 8 марта, на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Рассказов, Бауэр, Ткачёв, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Костадинов, Луценко.

Запасные: Левашов, Шамов, Сокол, Горбатенко, Пантелеев, Коновалов, Хлусевич, Кангва, Громыко, Ковалёв, Панченко, Джорджевич.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Мурило, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Чёрный, Сильянов, Баринов, Магкеев, Титков, Смолов, Агеев, Эдер.

На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча «Арсенал» — «Локомотив».

Матч «Арсенал» — «Локомотив» пройдёт без использования офсайдных линий VAR
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