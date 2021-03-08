Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ницца» — «Монако». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Рубин» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Сегодня, 8 марта, состоится матч «Рубин» — «Зенит». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Зенит» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Зенит».

«Рубин», набрав 31 очко, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (42) — на первой строчке.

Что спасёт «Зенит» в Казани? У Слуцкого большие проблемы
Теперь у тренера мало шансов сдержать своего друга Дзюбу.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021