«Рубин» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 8 марта, состоится матч «Рубин» — «Зенит». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Зенит» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Зенит».
«Рубин», набрав 31 очко, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (42) — на первой строчке.
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