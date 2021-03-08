Вейналдум высказался о ситуации с возможным продлением контракта с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум высказался о ситуации с возможным продлением контракта с мерсисайдским клубом.
«Если вы фанат и поддерживаете команду, вы поддерживаете игроков и то, что они делают. Понимаю, вы хотите узнать, что произойдёт, но у меня нет новостей, я вряд ли могу что-то сказать. Надеюсь, болельщики поймут это и сохранят терпение, пока не появится новая информация. Сейчас самое главное — исправить ошибки и побеждать вместе с командой.
В данном случае мы говорим о моём контракте. Повторюсь, новостей пока нет, так что сейчас самое время сосредоточиться на команде, а не на личной ситуации. Когда появится информация, вы обо всём узнаете», — приводит слова Вейналдума beIN Sports.
Напомним, контракт Вейналдума с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2021 года. Сообщалось, что мерсисайдский клуб предложил игроку новое соглашение. В услугах хавбека заинтересован «ПСЖ».
- 8 марта 2021
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