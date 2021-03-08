Кингсли Коман отклонил предложение «Баварии» о продлении контракта

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман отказался продлить контракт с мюнхенским клубом, сообщает Kicker.



Напомним, действующее соглашение Комана с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года. По информации источника, мюнхенцы хотели бы продлить контракт с французом до 2026 года. На данный момент Коман не принял предложение, и переговоры между сторонами были приостановлены.



Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2017 году за € 17 млн. В нынешнем сезоне французский форвард принял участие в 19 матчах Бундеслиги, забил три гола и отдал девять результативных передач. Кингсли стал лучшим игроком последнего финального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0), забив победный мяч.



«Бавария» в 24 встречах набрала 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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