Кингсли Коман отклонил предложение «Баварии» о продлении контракта

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман отказался продлить контракт с мюнхенским клубом, сообщает Kicker.
Напомним, действующее соглашение Комана с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года. По информации источника, мюнхенцы хотели бы продлить контракт с французом до 2026 года. На данный момент Коман не принял предложение, и переговоры между сторонами были приостановлены.
Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2017 году за € 17 млн. В нынешнем сезоне французский форвард принял участие в 19 матчах Бундеслиги, забил три гола и отдал девять результативных передач. Кингсли стал лучшим игроком последнего финального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0), забив победный мяч.
«Бавария» в 24 встречах набрала 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
- 8 марта 2021
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