ЭСК РФС поддержала решение арбитра, которым был недоволен «Зенит» после матча с «Ростовом»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды из матчей 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
После матча «Зенит» — «Ростов», завершившегося со счётом 2:2, хозяева обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Матюнина в эпизоде с неназначением пенальти и невынесением второй жёлтой карточки полузащитнику Матиасу Норманну на 54-й минуте.
«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ростова» и не вынес вторую жёлтую карточку Норманну. Решение ЭСК мотивировано тем, что в отношении футболиста «Зенита» Деяна Ловрена совершена задержка за майку небольшой интенсивности, которая усиливается самим игроком», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
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