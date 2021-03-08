«Меня уволили ни за что, а Мусаева не убирают». Ташуев — о заявлении гендира «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал заявление генерального директора клуба Владимира Хашига, который сказал, что наставника команды Мурада Мусаева не уволят вне зависимости от результатов.



«Это решение руководства. Если не увольняют, значит, им что-то в Мусаеве нравится. Меня вот в своё время уволили из «Краснодара», хотя я показывал великолепный результат. Просто взяли и уволили ни за что, а здесь тренера не убирают. Если бы я сейчас показывал такие результаты в этом клубе, то, наверное, меня бы уволили. Как и Петрова, Сидорова или ещё кого-то. Но к Мусаеву другое отношение, видимо, хозяин клуба так видит, у него свои решения. Вдруг после этого «Краснодар» в Лигу чемпионов взлетит?» — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Накануне, 7 марта, «Краснодар» потерпел рекордное поражение в своей истории, проиграв «Спартаку» со счётом 1:6 в выездном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Генеральный директор «Краснодара» ответил на призывы уволить Мусаева