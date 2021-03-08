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Президент «Ювентуса»: футбол должен измениться

Президент «Ювентуса»: футбол должен измениться
Футбол / Италия 0
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Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал об изменении ситуации в футболе из-за пандемии коронавируса.

«Совместная работа помогла нам завершить сезон-2019/2020 и начать следующий сезон на фоне пандемии коронавируса. Несмотря на это, у нас ещё есть проблемы, связанные с коронавирусом. Болельщиков нет на стадионах, доходы продолжают снижаться, игроки испытывают себя на прочность. COVID-19 поставил ряд серьёзных вопросов относительно устойчивости нашего бизнеса и модели управления. Но отрасль интересна крупным организациям, а значит, у неё есть будущее.

Футбол должен измениться. Сейчас существует множество неконкурентных матчей как на национальном, так и на международном уровне. Болельщиков нельзя воспринимать как должное. Нужно заниматься организацией зрелищных и интересных матчей, иначе мы их потеряем. Вот почему мы ведём переговоры с УЕФА в этом направлении. Хотел бы поблагодарить президента УЕФА Чеферина за аргументированные споры и практически столкновения, которые были у нас с октября по декабрь. Это было продуктивно», — приводит слова Аньелли Football Italia.

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