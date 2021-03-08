Арбитр Федотов: Вильену следовало удалять — он лишил Ларссона явной возможности забить гол

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с фолом на нападающем «Спартака» Джордане Ларссоне в матче 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (6:1).



«На 41-й минуте следовало удалить игрока «Краснодара» Вильену – он лишил Ларссона явной возможности забить гол. Мы говорим о критериях под этот момент: надо смотреть на расположение игроков. Владеет ли мячом игрок атакующей команды? Да, Ларссон им всегда владел. Может ли он контролировать мяч или получить его? Да, Ларссон контролировал мяч до последнего. Была ли атака в сторону или направлении ворот? Тут атака подходит под оба вопроса – Ларссон двигался и в сторону ворот, и в их направлении. Плюс важно расположение защитников, некоторые рассказывают, что игрок с левой стороны (Чернов) имел возможность вступить в борьбу с Ларссоном. Да, имел, но Ларссон в этот момент уже лежал на газоне. В момент контакта Вильены и Ларссона Чернов находился от них в двух метрах! Так что расположение игроков тоже даёт возможность понять, что это лишение явной возможности забить гол.

И ещё один критерий – расстояние до ворот, тут было всего 20 метров. Все критерии подходят под красную карточку Вильене, который заплёл Ларссону ногу. Да, Мешков опоздал за эпизодом, но есть VAR. А там сидел Любимов, который не умеет принимать ответственные решения, вот удаления и не было. А «Краснодар» должен был остаться в меньшинстве ещё в первом тайме», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.