Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ницца» — «Монако». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Бакаев, Мусаев, Макаров, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Костюков, Зуев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

«Зенит»: Лунёв, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Сазонов, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Крапухин, Шамкин.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021