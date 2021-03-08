«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Бакаев, Мусаев, Макаров, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Костюков, Зуев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.
«Зенит»: Лунёв, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.
Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Сазонов, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Крапухин, Шамкин.
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