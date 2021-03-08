Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ницца» — «Монако». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Интер» может вернуться к кандидатуре форварда ЦСКА Адольфо Гайча

«Интер» может вернуться к кандидатуре форварда ЦСКА Адольфо Гайча
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Беневенто», может продолжить карьеру в топ-клубе.

Как сообщает Calciomercato.com, к кандидатуре 22-летнего футболиста может вернуться «Интер». «Нерадзурри» хотели заполучить Адольфо ещё прошлым летом, но тогда сделку заблокировал главный тренер команды Антонио Конте, который считал, что ему нужен не молодой игрок, а опытный. Сейчас миланцы должны рассмотреть вариант с бюджетным форвардом, способным стать дублёром Ромелу Лукаку, и аргентинец может стать одной из опций.

Напомним, «Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА в зимнее трансферное окно на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50 процентов матчей. Итальянский клуб сможет выкупить права на игрока за € 11 млн после истечения аренды.

Евсеев: Рондон поможет ЦСКА. Это не Гайч
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021