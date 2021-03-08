«Интер» может вернуться к кандидатуре форварда ЦСКА Адольфо Гайча

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Беневенто», может продолжить карьеру в топ-клубе.



Как сообщает Calciomercato.com, к кандидатуре 22-летнего футболиста может вернуться «Интер». «Нерадзурри» хотели заполучить Адольфо ещё прошлым летом, но тогда сделку заблокировал главный тренер команды Антонио Конте, который считал, что ему нужен не молодой игрок, а опытный. Сейчас миланцы должны рассмотреть вариант с бюджетным форвардом, способным стать дублёром Ромелу Лукаку, и аргентинец может стать одной из опций.



Напомним, «Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА в зимнее трансферное окно на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50 процентов матчей. Итальянский клуб сможет выкупить права на игрока за € 11 млн после истечения аренды.

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