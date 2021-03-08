Арбитр Федотов: в ворота «Краснодара» следовало назначить пенальти за фол на Айртоне

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением об эпизоде с падением защитника «Спартака» Айртона в матче 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (6:1).
«Это очень сложный момент для арбитра в поле, можно сказать, что это «телевизионный 11-метровый». В ворота «Краснодара» следовало назначить пенальти за фол на Айртоне, но Любимов, как я и говорил, не может принимать смелые решения. После замаха Ионов попал Айртону коленом в голеностоп, после чего нога Айртона ушла в землю. Если бы не контакт – она бы туда не ушла. Многим показалось, что он сам споткнулся о землю, но до этого был контакт – это хорошо видно на камере с центра. Но Мешкова за это ругать неправильно, пускай разбираются с Любимовым. Такие пенальти уже были в матчах «Ростова» и «Уфы» и ЦСКА с «Ростовом». Такие контакты невозможно увидеть в поле, но именно для этого и есть VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 8 марта 2021
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