Васильков: громкая победа «Спартака» — радостная весточка для Романцева. Скоро будет дома

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков высказался о легендарном тренере команды Олеге Романцеве, который продолжает находиться в больнице после операции на сердце.



«Олег Иванович 2 марта был госпитализирован, скорая помощь диагностировала инфаркт. К счастью, этот инфаркт подвергается оперативному лечению, операция прошла удачно, состояние его удовлетворительное. Вчера «Спартак» отличился громкой победой, это тоже радостная весточка для Олега Ивановича. Всё идёт по задуманному плану врачей, скоро мы его увидим дома. Всё обошлось, теперь режим, соблюдение предписаний, в дальнейшем всё будет хорошо», — цитирует Василькова ТАСС.



Накануне, 7 марта «Спартак» на своём поле разгромил «Краснодар» со счётом 6:1 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Олег Романцев рассказал, когда его выпишут из больницы после операции на сердце