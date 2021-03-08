«Зенит» забыл привезти форму на матч с «Рубином». Её доставят в Казань чартером
«Зенит» оказался в курьёзном положении перед матчем 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином», который состоится сегодня, 8 марта, в Казани.
Как сообщает «Спорт Бизнес Online», сине-бело-голубые забыли привезти с собой комплекты игровой формы для футболистов. Вариант с отменой или переносом матча не рассматривается, однако «Зенит» вынужден заказывать дополнительный чартерный авиарейс, чтобы в Казань привезли экипировку. Отмечается, что такой чартер обойдётся санкт-петербургскому клубу в 2-4 млн рублей.
Матч «Рубин» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.
Матч «Рубин» — «Зенит» пройдёт без офсайдных линий VAR из-за несоблюдения регламента
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