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«Барселона» провела переговоры с агентом Алабы

«Барселона» провела переговоры с агентом Алабы
Футбол / Испания 0

Защитник «Баварии» Давид Алаба может перейти в «Барселону», сообщает AS.

По информации источника, представители каталонского клуба провели переговоры с агентом 28-летнего австрийского футболиста. Результаты переговоров неизвестны, однако «Барселона» обозначила свой интерес к Алабе.

Напомним, действующий контракт Давида Алабы с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне защитник в 22 матчах немецкой Бундеслиги забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее австриец несколько раз отвергал предложение «Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком.

«Бавария» в 24 матчах набрала 55 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021.

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