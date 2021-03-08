Парфёнов — о разгромном поражении в матче с «Локомотивом»: виноваты все, я в том числе

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3).
«Преимущество нужно подкреплять голами, надо забивать. Смолов вышел и забил, перевернув ситуацию. Нам нельзя развалиться, нужно приходить в себя. Виноваты все, я в том числе, даже вопросов нет. Но ещё есть игры, где можно умирать, сражаться, другого пути нет. Контролировали быстрые атаки соперника, нельзя свободно таким игрокам атаковать», — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».
«Локомотив», набрав 34 очка, поднялся на седьмое место и теперь уступает «Ростову» по дополнительным показателям. Отставание «железнодорожников» от зоны еврокубков сократилось до трёх очков. «Арсенал» (14) продолжает находиться в зоне вылета, на 15-й строчке.
- 8 марта 2021
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