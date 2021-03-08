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«Спартак» назвали одним из клубов, куда могут пригласить Лучано Спаллетти

«Спартак» назвали одним из клубов, куда могут пригласить Лучано Спаллетти
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти в скором времени может вернуться к работе.

Этим летом у специалиста истекает контракт с миланским клубом. Уже известно, что в услугах Лучано заинтересованы «Наполи» и «Фиорентина». При этом вариант с назначением в неаполитанский клуб является более вероятным.

По информации affaritaliani.it, Спаллетти также были бы рады видеть в московском «Спартаке». Красно-белые хорошо знакомы с возможностями итальянца по его работе в «Зените», с которым он за пять лет дважды стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона, когда истечёт его контракт. Решение об уходе специалист принял в прошлом году и назвал причиной семейные обстоятельства.

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