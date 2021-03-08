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Леон Мусаев получил травму после столкновения головами в матче «Рубин» — «Зенит»

Леон Мусаев получил травму после столкновения головами в матче «Рубин» — «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев был заменён в первом матче матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

22-летний футболист столкнулся головами со своим партнёром по команде, защитником Филипом Уремовичем. Вместо него на 18-й минуте на поле вышел нападающий Михаил Костюков.

Напомним, Мусаев перешёл в «Рубин» в зимнее трансферное окно именно из «Зенита».

Матч «Рубин» — «Зенит» проходит в эти минуты на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. На «Чемпионате» доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

«Рубин», набрав 31 очко, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (42) — на первой строчке.

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