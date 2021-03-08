Моуринью: «Тоттенхэм» забил 100 голов за сезон, что неплохо для оборонительной команды
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью пошутил на тему высказываний про оборонительный стиль лондонской команды.
«Если статистика, которую мне дали, верна — мы забили 100 голов за сезон, что для оборонительной команды очень неплохо. Это была хорошая неделя для «Тоттенхэма» — три матча, девять очков. На следующей неделе мы сыграем решающий матч в Европе и проведём встречу с «Арсеналом», поэтому нет ничего лучше, чем взять девять очков на этой неделе», — цитирует Моуринью Goal.
Подопечные Жозе Моуринью набрали в 27 матчах 45 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонская команда забила 100 голов во всех соревнованиях нынешнего сезона.
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