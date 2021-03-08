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Моуринью: «Тоттенхэм» забил 100 голов за сезон, что неплохо для оборонительной команды

Моуринью: «Тоттенхэм» забил 100 голов за сезон, что неплохо для оборонительной команды
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью пошутил на тему высказываний про оборонительный стиль лондонской команды.

«Если статистика, которую мне дали, верна — мы забили 100 голов за сезон, что для оборонительной команды очень неплохо. Это была хорошая неделя для «Тоттенхэма» — три матча, девять очков. На следующей неделе мы сыграем решающий матч в Европе и проведём встречу с «Арсеналом», поэтому нет ничего лучше, чем взять девять очков на этой неделе», — цитирует Моуринью Goal.

Подопечные Жозе Моуринью набрали в 27 матчах 45 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонская команда забила 100 голов во всех соревнованиях нынешнего сезона.

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