«Ювентус» и «Интер» включились в борьбу с «Манчестер Сити» за защитника «Аталанты»

«Интер» и «Ювентус» проявляют интерес к защитнику «Аталанты» Робину Госенсу, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «твиттере».

Левый защитник подошёл бы к схеме 3-5-2, которую использует главный тренер «Интера» Антонио Конте, но возможность трансфера будет зависеть от компании Suning, которая может продать «Интер». «Аталанта» согласна продать Госенса за € 40 млн.

Сообщалось, что «Манчестер Сити», проявляющий интерес к Госенсу, готов заплатить за футболиста требуемые € 40 млн. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола попытается привезти Госенса в Манчестер уже летом.



Госенс в нынешнем сезоне сыграл 31 матч, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость немца, по данным Transfermarkt, составляет € 28 млн.