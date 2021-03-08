Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте матча с «Рубином» (1:2).

В добавленное время Алексея Сутормина зацепили и сбили в штрафной «Рубина» после навеса со стандарта. После видеопросмотра арбитр Сергей Карасёв указал на точку. Дзюба пробил низом в правый от себя угол, удар получился не слишком сильным, и Дюпин сумел парировать его в падении, чуть-чуть отпустив от себя мяч, а затем успел забрать его в руки, не дав Барриосу сыграть на добивании.

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1.



Со стартовых минут темп игры был высоким, мяч надолго не задерживался в центре поля. Единственный гол в первой половине встречи забил «Рубин». На 41-й минуте нападающий казанцев Джордже Деспотович реализовал пенальти. На 75-й минуте гол забил Сердар Азмун, который замкнул ударом головой подачу со штрафного от Ярослава Ракицкого. «Рубин» вернул себе преимущество в добавленное время — гол в контратаке забил полузащитник казанцев Денис Макаров.