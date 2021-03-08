Петржела: не волнуйтесь, «Зенит» всё равно станет чемпионом

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал проигрыш питерской команды в матче с «Рубином» (1:2).

«Ничего страшного не произошло. Поражение в Казани ничего не меняет для «Зенита», наоборот, заставит проснуться голодного зверя. Верю, что после такого обидного поражения петербургская команда начнёт стабильно набирать очки. Не волнуйтесь, «Зенит» всё равно станет чемпионом», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1.



Со стартовых минут темп игры был высоким, мяч надолго не задерживался в центре поля. Единственный гол в первой половине встречи забил «Рубин». На 41-й минуте нападающий казанцев Джордже Деспотович реализовал пенальти. На 75-й минуте гол забил Сердар Азмун, который замкнул ударом головой подачу со штрафного от Ярослава Ракицкого. «Рубин» вернул себе преимущество в добавленное время — гол в контратаке забил полузащитник казанцев Денис Макаров. На последних секундах Артём Дзюба не реализовал пенальти.