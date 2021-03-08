Петржела встал на защиту Дзюбы после неудачного пенальти

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал неудачное исполнение пенальти Артёмом Дзюбой в матче с «Рубином» (1:2).



«Дзюба не смог реализовать пенальти — такое бывает. Это были последние секунды матча, на стадионе царило бешеное напряжение. Болельщики винят Дзюбу в поражении? Это ненормально. Зачем они это делают? Промахи случаются — это часть футбола. Артёма нельзя обвинять, он классный нападающий. Нельзя зацикливаться на этом промахе — Дзюба и сам должен это понимать», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1.



Со стартовых минут темп игры был высоким, мяч надолго не задерживался в центре поля. Единственный гол в первой половине встречи забил «Рубин». На 41-й минуте нападающий казанцев Джордже Деспотович реализовал пенальти. На 75-й минуте гол забил Сердар Азмун, который замкнул ударом головой подачу со штрафного от Ярослава Ракицкого. «Рубин» вернул себе преимущество в добавленное время — гол в контратаке забил полузащитник казанцев Денис Макаров. На последних секундах Артём Дзюба не реализовал пенальти.

Петржела: не волнуйтесь, «Зенит» всё равно станет чемпионом