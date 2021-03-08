Азмун стал единоличным лидером гонки бомбардиров РПЛ

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун возглавил гонку бомбардиров Российской Премьер-Лиги, забил гол в матче с «Рубином» (1:2).

Гол стал для Азмуна 12-м в нынешнем сезоне РПЛ. На втором месте в списке бомбардиров идёт нападающий «Зенита» Артём Дзюба, на его счету 11 голов. Форвард «Спартака» Джордан Ларссон (10) и нападающий «Рубина» Джордже Деспотович занимают третье место.

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1.



Со стартовых минут темп игры был высоким, мяч надолго не задерживался в центре поля. Единственный гол в первой половине встречи забил «Рубин». На 41-й минуте нападающий казанцев Джордже Деспотович реализовал пенальти. На 75-й минуте гол забил Сердар Азмун, который замкнул ударом головой подачу со штрафного от Ярослава Ракицкого. «Рубин» вернул себе преимущество в добавленное время — гол в контратаке забил полузащитник казанцев Денис Макаров.