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Семак – о судействе: с «Арсеналом» ошиблись, с «Ростовом», сегодня – тоже неоднозначно

Семак – о судействе: с «Арсеналом» ошиблись, с «Ростовом», сегодня – тоже неоднозначно
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу бригады арбитров во главе с Сергеем Карасёвым в матче с «Рубином» (1:2).

«Что касается хороших подач Ракицкого с углового, то такое бывает, забиваем уже второй мяч после его подач. Иногда лучше получается у Дугласа, иногда у него. Прав ли VAR с пенальти? Мне сложно судить, это уже третий матч подряд: в первой игре судьи ошиблись с «Арсеналом», с «Ростовом» тоже не поставили, сегодня – тоже неоднозначно. Сложно разобраться в перипетиях работы судей с VAR, поэтому пусть это оценят те, кто лучше в этом разбирается.

Играли в короткий пас, потому что «Рубин» играл низко. Нужно было создавать численное преимущество, чтобы вывести на опасную позицию. Просто так бить не хотелось, это получалось. Во втором тайме был прекрасный удар Караваева, Вендела. Нужно было бить ещё, игроки знают – по такому полю надо бить чаще и больше, но мы создали более чем достаточно для победы.

Никаких мер против Хвичи не было, играет команда. Сегодня оборона хороша, за исключением тех индивидуальных, а не командных моментов. Больших вопросов не возникало», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

Семак: у нас было подавляющее преимущество. Часть ошибок связана с качеством поля
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