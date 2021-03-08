Семак: у нас было подавляющее преимущество. Часть ошибок связана с качеством поля

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (1:2).
«Сегодняшний матч – как продолжение игры с «Ростовом». Моментов создавали много, но, к большому сожалению, ни в одном, ни во втором матче победить не смогли. У нас было подавляющее преимущество, но этого недостаточно. Такое бывает, будем готовиться к следующему матчу. Даже по такому полю мы играли и создавали моменты, не хватало реализации. А качество поля видели все, часть ошибок с этим связана.
Мы нормально действовали против Хвичи, у него практически не было моментов. В обороне в принципе неплохо сыграли, явных моментов не вспомню. А из тех полумоментов, что были, «Рубин» выжал всё. Очень обидный пенальти, второй момент – индивидуальные действия Макарова и неудовлетворительные действия наших защитников привели к обиднейшему второму мячу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».
- 8 марта 2021
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