Сердар Таски: «Спартак» будет участвовать в чемпионской гонке до последнего матча

Экс-защитник московского «Спартака» Сердар Таски прокомментировал победу красно-белых в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (6:1) и оценил шансы своей бывшей команды на чемпионство.

«Это очень хороший результат. Хоть «Краснодар» проводит не лучший свой сезон, но убедительная победа над таким соперником показывает, что «Спартак» будет стараться участвовать в чемпионской гонке до последнего матча. А Квинси вчера показал, что он снова будет очень важен для команды.

Считаю, что успехом для такого клуба, как «Спартак», будет только победа в чемпионате, и очень надеюсь, что они останутся в этой гонке до конца сезона», — приводит слова Таски Sport24.

«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.