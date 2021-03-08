Сердар Таски: «Спартак» будет участвовать в чемпионской гонке до последнего матча

Экс-защитник московского «Спартака» Сердар Таски прокомментировал победу красно-белых в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (6:1) и оценил шансы своей бывшей команды на чемпионство.
«Это очень хороший результат. Хоть «Краснодар» проводит не лучший свой сезон, но убедительная победа над таким соперником показывает, что «Спартак» будет стараться участвовать в чемпионской гонке до последнего матча. А Квинси вчера показал, что он снова будет очень важен для команды.
Считаю, что успехом для такого клуба, как «Спартак», будет только победа в чемпионате, и очень надеюсь, что они останутся в этой гонке до конца сезона», — приводит слова Таски Sport24.
«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.
- 8 марта 2021
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