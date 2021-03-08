«Лучшие!» Футболисты «Рубина» записали видео из раздевалки после матча с «Зенитом»
Футболисты «Рубина» после победы в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1) записали видео из раздевалки. Ролик разместила пресс-служба казанцев в «Твиттере» с подписью: «Лучшие? Лучшие!»
Напомним, встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Рубина». В первом тайме гол забил Джордже Деспотович. Во втором тайме «Зенит» сравнял счёт усилиями Сердара Азмуна. Победный гол казанцев на 90+2-й минуте забил Денис Макаров. На 90+8-й минуте Артём Дзюба имел шанс сравнять счёт, но не реализовал пенальти.
«Рубин» в 21 матче набрал 34 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (42) — лидирует в таблице чемпионата.
«Рубин» на последних минутах вырвал победу в матче с «Зенитом»
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