«Ренату, собирай хлопок». Саншеш пожаловался на расистские выкрики фанатов
Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш рассказал о расистских оскорблениях со стороны фанатов, которые смотрели матч Кубка Франции с «Газелек Аяччо» (3:1) из-за пределов стадиона.
«Прошли в следующий раунд Кубка Франции! Победа — сделано, голевая передача — сделано. Несмотря на все расистские выкрики, мы продолжаем смеяться. «Ренату, собирай хлопок», — написал Саншеш на своей странице в «Инстаграме».
Матч с «Газелек Аяччо» проходил без зрителей, однако несколько фанатов смогли посмотреть игру с крыши супермаркета рядом со стадионом.
В августе 2019 года «Лилль» объявил о приобретении центрального полузащитника мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша. 22-летний португалец заключил с новым клубом четырёхлетний контракт — до 30 июня 2023 года.
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