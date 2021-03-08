«Ренату, собирай хлопок». Саншеш пожаловался на расистские выкрики фанатов

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш рассказал о расистских оскорблениях со стороны фанатов, которые смотрели матч Кубка Франции с «Газелек Аяччо» (3:1) из-за пределов стадиона.

«Прошли в следующий раунд Кубка Франции! Победа — сделано, голевая передача — сделано. Несмотря на все расистские выкрики, мы продолжаем смеяться. «Ренату, собирай хлопок», — написал Саншеш на своей странице в «Инстаграме».

Матч с «Газелек Аяччо» проходил без зрителей, однако несколько фанатов смогли посмотреть игру с крыши супермаркета рядом со стадионом.

В августе 2019 года «Лилль» объявил о приобретении центрального полузащитника мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша. 22-летний португалец заключил с новым клубом четырёхлетний контракт — до 30 июня 2023 года.