Юрген Клопп сохраняет полную поддержку руководства «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не будет уволен из-за серии неудачных результатов мерсисайдцев.



Как сообщает The Times, 52-летний немец сохраняет полную поддержку руководства. Менеджмент «Ливерпуля», в лице Fenway Sports Group и её руководителя Джона Генри, не сомневается, что последние неудачи являются аномалией и в большей степени обусловлены пандемией COVID-19 и серией травм у основных футболистов команды. Руководство «Ливерпуля» считает Клоппа лучшим тренером в мире и уверено, что он сможет решить проблемы, которые преследуют команду с начала 2021 года.



По сведениям источника, руководство клуба не планирует значительных финансовых вливаний и перестройки состава. «Ливерпуль» продолжит существовать в действующей финансовой модели, даже если по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов.



Ливерпуль» в 28 матчах набрал 43 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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