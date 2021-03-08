Моуринью: после прихода Бэйла в «Тоттенхэм» я увидел у него психологические проблемы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в очередной раз высказался о нападающем «шпор» Гарете Бэйле.



«После прихода Гарета к нам я увидел у него психологические шрамы. Когда игрок пару сезонов страдает от постоянных травм, думаю, проблемы возникают не из-за физических, а из-за психологических проблем. Появляются страх, нестабильность, пропадает уверенность.



Но в ситуации, когда ты хорошо работаешь, а все вокруг тебя выкладываются на максимум, чтобы помочь тебе, психологический барьер должен рухнуть. Считаю, что Бэйл его разрушил. Именно он, а не мы. Мы лишь его поддержали в этом», – приводит слова Моуринью ESPN.



В нынешнем сезоне АПЛ Гарет Бэйл провёл 11 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Аренда валлийца заканчивается в конце сезона-2020/2021. Права на него принадлежат мадридскому «Реалу», контракт с которым действует до 30 июня 2022 года.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал в 27 встречах 45 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Моуринью: спросите у «Реала», почему за последние два года у Бэйла наблюдался регресс