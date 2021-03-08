«Локомотив» выиграл первый в истории женский Суперкубок России

Футболистки «Локомотива» выиграли первый в истории женский Суперкубок России. В матче за трофей была обыграна женская команда московского ЦСКА.

Матч за Суперкубок проходил в Нижнем Новгороде и завершился со счётом 1:0 в пользу «Локомотива». Автором единственного гола на 38-й минуте встречи стала Марина Фёдорова.

«Наши девушки — самые лучшие, и это теперь официально! Женская футбольная команда «Локомотив» стала обладателем первого в истории Суперкубка России! Поздравляем прекрасных дам с яркой победой!» — написала пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере».

Напомним, женская команда «Локомотива» добыла путёвку в Суперкубок страны благодаря победе в Кубке России. Футболистки ЦСКА — благодаря чемпионству в Суперлиге.