«Локомотив» выиграл первый в истории женский Суперкубок России
Футболистки «Локомотива» выиграли первый в истории женский Суперкубок России. В матче за трофей была обыграна женская команда московского ЦСКА.
Матч за Суперкубок проходил в Нижнем Новгороде и завершился со счётом 1:0 в пользу «Локомотива». Автором единственного гола на 38-й минуте встречи стала Марина Фёдорова.
«Наши девушки — самые лучшие, и это теперь официально! Женская футбольная команда «Локомотив» стала обладателем первого в истории Суперкубка России! Поздравляем прекрасных дам с яркой победой!» — написала пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере».
Напомним, женская команда «Локомотива» добыла путёвку в Суперкубок страны благодаря победе в Кубке России. Футболистки ЦСКА — благодаря чемпионству в Суперлиге.
Рекомендуем вам
- 8 марта 2021
-
22:13
-
22:05
-
22:03
-
21:54
-
21:54
-
21:52
-
21:30
-
21:29
-
21:22
-
21:18
-
21:10
-
21:10
-
20:36
-
20:27
-
20:19
-
20:15
-
20:02
-
20:00
-
19:51
-
19:49
-
19:43
-
19:39
-
19:37
-
19:33
-
19:31
-
19:22
-
19:22
-
19:14
-
19:11
-
19:07
-
18:59
-
18:40
-
18:34
-
18:34
-
18:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам