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Клопп: ЛЧ должна пойти на пользу «Ливерпулю». Мы должны получить заряд уверенности

Клопп: ЛЧ должна пойти на пользу «Ливерпулю». Мы должны получить заряд уверенности
Футбол / Лига чемпионов 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» поделился мыслями о состоянии команды.

«Матч с «Фулхэмом» был для нас тяжёлым боем. До последней секунды мы думали только о том, как бы спасти матч, а не о том, что потом будем говорить в раздевалке.

Великолепно, что уже через пару дней нас ожидает очередной матч. Это будет другой турнир, где мы в хорошем положении. Надеюсь, это пойдет на пользу нам. Если получится пройти отлично играющий «РБ Лейпциг», мы можем получить заряд уверенности.

Затем последует пауза на несколько недель. Некоторые отправятся в сборные, некоторые останутся. Мы используем это время для тренировок. Тогда мы сможем всё изменить, потому что перемены нам необходимы», – цитирует немецкого специалиста Liverpool Echo.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» состоится в среду, 10 марта. Начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой мерсисайдцев со счётом 2:0.

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