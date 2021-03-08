Клопп: ЛЧ должна пойти на пользу «Ливерпулю». Мы должны получить заряд уверенности

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» поделился мыслями о состоянии команды.
«Матч с «Фулхэмом» был для нас тяжёлым боем. До последней секунды мы думали только о том, как бы спасти матч, а не о том, что потом будем говорить в раздевалке.
Великолепно, что уже через пару дней нас ожидает очередной матч. Это будет другой турнир, где мы в хорошем положении. Надеюсь, это пойдет на пользу нам. Если получится пройти отлично играющий «РБ Лейпциг», мы можем получить заряд уверенности.
Затем последует пауза на несколько недель. Некоторые отправятся в сборные, некоторые останутся. Мы используем это время для тренировок. Тогда мы сможем всё изменить, потому что перемены нам необходимы», – цитирует немецкого специалиста Liverpool Echo.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» состоится в среду, 10 марта. Начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой мерсисайдцев со счётом 2:0.
- 8 марта 2021
-
22:13
-
22:05
-
22:03
-
21:54
-
21:54
-
21:52
-
21:30
-
21:29
-
21:22
-
21:18
-
21:10
-
21:10
-
20:36
-
20:27
-
20:19
-
20:15
-
20:02
-
20:00
-
19:51
-
19:49
-
19:43
-
19:39
-
19:37
-
19:33
-
19:31
-
19:22
-
19:22
-
19:14
-
19:11
-
19:07
-
18:59
-
18:40
-
18:34
-
18:34
-
18:11