«Бенфика» предложила контракт Диего Косте

«Бенфика» хочет заключить соглашение с экс-нападающим мадридского «Атлетико» Диего Костой, который находится в статусе свободного агента, сообщает Goal.

Португальцы предложили форварду двухлетний контракт с зарплатой € 3 млн в год. «Бенфика» также готова заплатить Косте подъёмные в размере € 3 млн.

Сообщалось, что бывший нападающий «Атлетико» и «Челси» может перейти в «Сан-Паулу». Бразильский клуб нацелился на форварда после того как тот отклонил предложение «Аль-Насра». Клуб из Саудовской Аравии предложил Косте контракт до лета 2022 года на сумму € 6 млн. Бразилец был готов согласиться на € 8 млн, однако такая сумма не устроила «Аль-Наср».

Контракт Косте также предлагали «Палмейрас» и саудовский «Аль-Шабаб».



Напомним, в январе 2021 года Диего покинул «Атлетико» по истечении контракта с клубом. Transfermarkt оценивает его в € 10 млн. В нынешнем сезоне форвард успел провести за мадридцев 7 матчей, в которых забил 2 гола.